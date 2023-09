A Monza c'è qualcuno che butta via il cibo (ancora confezionato) per strada

Sacchi neri della spazzatura con all'interno rifiuti e cose di cui sbarazzarsi, abbandonati in mezzo alla strada o in un campo verde. E poi sacchetti della spesa, con all'interno decine di confezioni - ancora perfettamente integre - di affettati e formaggi. A Monza, oltre agli incivili dei rifiuti, c'è anche chi butta via il cibo. La provenienza e le motivazioni del gesto non sono note e la segnalazione arriva dall'associazione Controllo di Vicinato, sempre attenta nelle attività di osservazione sul territorio.

Nel mirino degli incivili da qualche tempo c'è il quartiere San Fruttuoso, come specifica il responsabile dell'associazione Roberto Civati. E sono via Tevere e via Tanaro i "luoghi spesso presi di mira per sversamenti abusivi e inciviltà".

"La cosa incredibile è trovare intere vaschette confezionate di affettati e salumi, arrosti e formaggi gettate al vento". Le segnalazioni, corredate da fotografie, specifica Civati, sono state già inoltrate agli uffici di competenza per le verifiche del caso e per la pianificazione degli eventuali interventi di pulizia.