L'operatore ecologico che finito il turno scarica i rifiuti dalla sua auto in mezzo alla strada: multa fino a 3mila euro

Rischia una multa fino a tremila euro l'uomo che nei giorni scorsi è stato sorpreso a scaricare abusivamente dei sacchi di spazzatura in mezzo alla strada. Professione? Operatore ecologico. Ma il cittadino, "impiegato presso una nota ditta che opera in campo ecologico" come precisano dal comando di polizia locale, era fuori servizio e la spazzatura che ha abusivamente abbandonato in mezzo alla strada arrivava dal bagagliaio della sua auto.

L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Brugherio. A notare le manovre effettuate dall'uomo e lo scarico abusivo, in viale Lombardia, è stato un cittadino che subito segnalato il fatto al comando di polizia locale. Il personale ha avviato alcuni accertamenti, visionando anche le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza comunale, riuscendo a individuare il presunto responsabile e convocandolo in comando.

Si tratta di un uomo residente in città che è stato denunciato e multato e rischia una multa che va da 300 a 3mila euro. "Da alcuni mesi é divenuto penale anche quando effettuata da persona fisica (prima solo giuridica) per abbandono di rifiuti che nella fattispecie, come prevede il Testo Unico dell’ambiente, è sanzionato con l’ammenda da € 300 a € 3000" precisano dal comando di polizia locale. "Si è giunti al risultato grazie alla sinergia tra il senso civico del cittadino, l’uso delle tecnologie e la ricerca degli operatori della polizia locale" hanno concluso.