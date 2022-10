Oggi il grande giorno: verrà demolito il "palazzo del degrado"

Il grande giorno è arrivato. I mezzi sono già pronti. Il palazzo 'Nove Piani' di Carate Brianza ha le ore contate. Alle 15 di oggi, domenica 16 ottobre, inizieranno gli interventi per l'abbattimento di quel palazzone che da anni si è trasformato in un luogo di degrado.

Un intervento trasformato in una sorta di evento al quale il sindaco Luca Veggian ha invitato l'intera cittadinanza. Alle 15 i caratesi sono invitati in via Aspromonte dove inizieranno i lavori di abbattimento di quello che, ormai, era diventato un simbolo di scempio in città. "Nel rispetto delle norme di sicurezza - si legge sui manifesti affissi per le vie della cittadina brianzola - la cittadinanza è invitata a partecipare a questo storico evento di rigenerazione urbana della nostra Carate".

Poi partirà la riqualificazione dell'area che prevede anche la realizzazione - da parte del privato che si è aggiudicato all'asta il palazzone - di un parco urbano di 5 mila metri quadrati. Un giorno importante quello di oggi per i caratesi: quello del 'Nove Piani' era ormai diventato non solo un problema di decoro, ma anche e soprattutto un problema di degrado e di mancanza di sicurezza. L'immobile è inserito nel Piano regolatore vigente che prevede il suo abbattimento.

Un intervento di demolizione che non si concluderà in poche ore. "Il 'Nove Piani’ verrà abbattuto con una pinza e sgretolato dall'alto - ha spiegato il sindaco Luca Veggian a MonzaToday -. L'intervento durerà tra i 30 e i 45 giorni. Un primo passo verso la rigenerazione urbana che ci sta tanto a cuore. Un intervento che regalerà alla cittadinanza un nuovo parco pubblico attrezzato di 5 mila metri quadrati. Un obiettivo delle nostre linee programmatiche di mandato. Lo avevamo promesso ed abbiamo mantenuto la parola. Vi aspettiamo".