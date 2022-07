Cambia la viabilità: abbattuti due cedri, ma verranno piantati 121 nuovi alberi

Cambia la viabilità in zona Libertà, ma per avviare il cantiere vengono abbattuti due grossi cedri. Un abbattimento che non è passato inosservato ai residenti di quella zona di Monza che hanno immediatamente postato le immagini sulla pagina Facebook “Sei di Monza se…”.

Ma dal comune arriva la spiegazione: per realizzare nuova strada tra le vie Bosisio, Prampolini e Gallarana è stato necessario abbattere gli alberi per organizzare così il cantiere. Dal palazzo fanno sapere che il progetto, approvato dalla giunta Allevi, prevede comunque un importante compensazione del patrimonio arboreo.

Nell'area dovranno essere piantumati 121 alberi tra cui pioppi, tigli, olmi, faggi, platani, acacie, aceri, oltre a un ippocastano che verrà collocato all’interno della rotatoria. L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo tratto stradale di collegamento di circa 200 metri, tra via Bosisio (dove è in corso di definizione una rotatoria di innesto per la nuova viabilità) e via Gallarana. Adiacente alla nuova strada verrà realizzato un parcheggio con 77 posti auto (di cui 4 riservati alle persone con disabilità), e 6 posti moto. Dalla strada sarà possibile accedere alla nuova area verde della Gallarana piantumata, dove è in corso di realizzazione anche un chiosco e un’area giochi per bambini.

“Vigileremo affinché i lavori già iniziati lo scorso mese di novembre vengano completati secondo quanto previsto - assicura l'assessore all’Ambiente Giada Turato -. Se necessario illustreremo il progetto complessivo ai residenti del quartiere, ascoltando le loro preoccupazioni e confermando la massima attenzione affinché tutti gli interventi di compensazione ambientale siano realizzati con la massima cura”.