Riscaldamenti, ecco quando si possono accendere i caloriferi a Monza

Le temperature sono scese di qualche grado e l'autunno, con le giornate che si accorciano e i primi freddi, comincia a farsi sentire.

Secondo le disposizioni di legge, l'accensione degli impianti di riscaldamento a Monza e provincia è prevista dal 15 ottobre al 15 aprile. Il calendario è stabilito da una legge nazionale ed è sostanzalmente identico ogni anno.

Ovviamente non è coinvolto chi ha un'abitazione con un impianto autonomo, ma soltanto chi abita in condomini e palazzine, in cui il riscaldamento viene acceso per un determinato periodo in base alla zona. Ogni località dell'Italia ha limitazioni specifiche: per questo motivo la legge ha stabilito sei zone climatiche che hanno diverse date di accensione e spegnimento. Monza si trova nella zona climatica E.

Accensione riscaldamenti, le regole a Monza

Il periodo massimo giornaliero di funzionamento è di 14 ore, anche frazionate.

La legge consente l'accensione degli impianti fino a un massimo di 7 ore giornaliere senza necessità di ordinanza del Sindaco, anche dopo la data di fine stagione, solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio.

La temperatura dell’aria all’interno degli edifici non deve superare 20°C (+ 2°C di tolleranza). Sono esclusi gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili in cui la temperatura non deve superare 18°C (+ 2°C di tolleranza).