"Ho combinato un guaio", accoltella la fidanzata sul letto di casa: 21enne gravissima

Lei - 21 anni - era sul letto, in un lago di sangue con ferite su tutto il corpo. Lui invece era fuori dalla porta, sul pianerottolo, in panico. Chiedeva aiuto e diceva di aver combinato un guai. Nata a Monza e residente a Vimercate, la ragazza - fidanzata e convivente del giovane - adesso è in un letto d'ospedale, dove lotta tra la vita e la morte.

Le coltellate alla fidanzata in casa

La chiamata con la richiesta di soccorso è partita nella serata di giovedì 12 ottobre, da un appartamento di Como, in via Nino Bixio. Qui il 25enne, originario di Varese, vive insieme alla ragazza. Erano le 22.30 quando i poliziotti della Squadra Mobile della questura di Como sono giuni sul posto. Nell'appartamento c'erano già i sanitari del 118 che stavano prestando le prime cure alla ragazza, accoltellata dal compagno.

Per il ragazzo, con precedenti di polizia, è scattato il fermo di polizia giudiziaria per tentato omicidio. Secondo quanto al momento emerso infatti, avrebbe accoltellato la 21enne in casa. I poliziotti lo hanno trovato sul pianerottolo dell’abitazione, in preda al panico, mentre chiedeva aiuto dicendo di aver combinato un guaio. In quell'appartamento per ore gli specialisti della Polizia Scientifica hanno eseguito i rilievi tecnici e biologici sulla scena del crimine e hanno ascoltati diversi testimoni e vicini di casa.

Una notte di follia finita nel sangue

Il 25enne, dopo aver accoltellato la sua fidanzata, sarebbe uscito di casa cercando di raggiungere la stazione ferroviaria di Como San Giovanni, portando via di casa soldi e i bancomat, anche della fidanzata. Forse voleva scappare. Poi però ci avrebbe ripensato e sarebbe tornato indietro, chiamando i soccorsi.

La ragazza è stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, dove è ricoverata in pericolo di vita, mentre il suo aggressore è stato portato in questura e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e ora si trova in carcere. Il ragazzo, dopo essere stato fermato, in questura avrebbe riempito di insulti e minacce la polizia fino ad aggredire un agente che è finito in ospedale con cinque giorni di prognosi per le lesioni riportate. Proseguono le indagini della Squadra Mobile di Como.