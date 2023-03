"Ho accoltellato al petto mio marito": donna arrestata per tentato omicidio

È stata lei stessa ad allertare i soccorsi dopo aver compiuto il folle gesto. Una telefonata al 112 e la denuncia: "Ho accoltellato al petto mio marito". Il fatto è accaduto a Lesmo. Protagonista una coppia: lui 76anni italiano, la moglie 34 anni originaria del Kenia.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri della Stazione di Arcore. Entrati in casa hanno trovato l’uomo adagiato sul divano, con una profonda ferita al centro del torace. L'uomo è stato subito trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza: il quadro clinico rimane severo ma stabile. L'uomo non è in pericolo di vita. Malgrado la ferita il 76enne è riuscito a riferire ai militari quanto accaduto. Secondo quando spiegato dai carabinieri la donna in seguito a una discussione, dopo aver ingerito importanti quantitativi di bevande alcoliche, senza preavviso e con un gesto d’impeto inaspettato, avrebbe afferrato un coltello da cucina colpendo il marito nel centro del petto. È stato proprio l’uomo a indicare ai militari l’arma appoggiata dalla moglie sul tavolo della cucina e ancora macchiata di sangue. I militari hanno sequestrato il coltello. La donna è stata poi portata in caserma ed è stata sottoposta all'acoltest dove è risultata positiva con un tasso di 2,07 g/l.

La donna è stata arrestata per tentato omicidio nei confronti del congiunto. Al termine delle formalità, la donna è stata trasferita nel carcere di San Vittore, a disposizione dell’autorità giudiziaria di Monza.