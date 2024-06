Accoltella ex moglie e il figlio che prova a difenderla: arrestato sul balcone

Quando la polizia è arrivata, l'uomo era ancora sul balcone dell'appartamento dove all'alba di lunedì 10 giugno è entrato e ha accoltellato la ex moglie e il figlio. In manette, con l'accusa di tentato omicidio, è finito un 55enne di origine ucraina. Ad arrestarlo alle sei e mezzo di mattina, pochi istanti dopo il fatto, sono stati i poliziotti della questura di Monza.

Madre e figlio accoltellati in casa

E' successo tutto in pochi istanti, in un'abitazione di via Ariosto. L'uomo è riuscito a entrare nella casa della ex moglie da dove il figlio 22enne era appena uscito. E poi ha colpito la donna: fendenti all'addome e alle braccia che l'hanno lasciata in un lago di sangue. Il primo a udire le urla disperate della 47enne è stato il figlio che è subito tornato indietro e, nel tentativo di difendere la madre, è stato anche lui ferito.

A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa che hanno sentito le grida e allertato il 112. In pochi istanti in via Ariosto sono arrivate l’ambulanza e l’automedica in codice rosso insieme alle volanti della questura. I poliziotti hanno trovato e arrestato l'uomo sul balcone di casa. Gli agenti lo hanno fatto stendere a terra, lo hanno bloccato e accompagnato in questura mentre nell'appartamento i poliziotti della Sezione Scientifica insieme al personale del Gabinetto Polizia Scientifica di Milano hanno avviato i rilievi.

La donna e il figlio, entrambi cittadini ucraini e regolari in Italia, sono stati soccorsi dai vicini di casa e poi dal personale sanitario che li ha trasferiti in codice rosso presso il San Gerardo di Monza ed il Niguarda di Milano con per diverse ferite alle braccia e all’addome. Entrambi sono ricoverati in prognosi riservata ma non risultano in pericolo di vita.