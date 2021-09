Litiga con la compagna in strada poi accoltella un uomo: 29enne brianzolo arrestato

I fatti a Corniglio, in provincia di Parma. Ora il giovane brianzolo si trova in carcere: dovrà rispondere di tentato omicidio. La vittima è invece ricoverata in prognosi riservata

Ha accoltellato un uomo in mezzo alla strada solo perchè aveva tentato di sedare gli animi, dopo aver assistito, da casa sua, a una accesa discussione tra il giovane e la sua compagna. E ora l'uomo, 62 anni, è ricoverato in prognosi riservata all'Ospedale Maggiore di Parma. Per il ragazzo, 29 anni, residente in provincia di Monza e Brianza, sono scattate le manette. Dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio.

I fatti sono avvenuti domenica a Corniglio, in provincia di Parma, dove un 62enne, residente in paese, è stato accoltellato al fianco da un giovane di 29 anni che stava litigando in strada, proprio davanti all'abitazione dell'uomo, con la sua compagna.

La dinamica dell'episodio è stata chiarita dai carabinieri di Corniglio che sono arrivati sul posto in pochi istanti. La coppia, arrivata a Corniglio per trascorrere dei giorni di vacanza aveva soggiornato all'interno di un ostello, insieme ad alcuni amici. Lungo la strada Val Parma i due si erano fermati ed avevano iniziato a litigare in strada, proprio davanti all'abitazione del 62enne.

Ad un certo punto il proprietario è sceso in strada per chiedere ai due di smetterla, visto che il litigio aveva toni molto violenti. Ad un certo punto il 29enne ha estratto un coltello - con una lama da 5 centimetri - da un marsupio ed ha colpito il 62enne. I militari sono arrivati in pochi istanti ed hanno arrestato il giovane, residente in provincia di Monza e Brianza e con qualche precedente di polizia. L'accusa per lui è di tentato omicidio. Il 62enne, soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato all'Ospedale Maggiore in prognosi riservata. Le sue condizioni di salute sono gravi ma non è in pericolo di vita. Il coltello, gettato nel cortile, è stato sequestrato dai carabinieri.

Secondo le prime informazioni il 29enne, dopo essersi allontanato, è tornato sul posto ed ha iniziato a prendere a calci e pugni l'auto del 62enne, che ha reagito. Ad un certo punto il 29enne ha preso il coltello a serramanico e ha ferito, con una sola coltellata, il 62enne, che è caduto a terra.

I carabinieri, chiamati già durante la lite tra i ragazzi, sono arrivati ed hanno visto una 52enne - la moglie dell'uomo ferito - chiedere di intervenire perchè c'era un giovane con in mano un coltello che voleva uccidere suo marito. I militari hanno visto il 29enne che si avvicinava, tenendo una mano dietro la schiena ed urlando frasi sconnesse.