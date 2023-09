Accoltella il vicino perché durante la cena bestemmia

Una cena condominiale finita nel sangue, con un uomo ferito, raggiunto da due coltellate inferte dal figlio della vicina di casa che - secondo quanto ricostruito ora dalle indagini dei carabinieri - non avrebbe tollerato le bestemmie ripetute pronunciate durante la serata. E così, l'uomo lo avrebbe colpito. Due fendenti: uno all'altezza dell'ascella e uno sulla bassa schiena, profonde circa 5 centimetri. E a terra era rimasto un uomo di 60 anni, di origini campane che poi era stato soccorso ed era finito in ospedale. L'uomo invece, 44 anni, brianzolo, con una lunga lista di precedenti alle spalle, era scappato via a bordo di un motorino.

La cena finita nel sangue

I fatti risalgono alla serata dello scorso 24 giugno e sono avvenuti a Lentate sul Seveso. Subito erano scattate le indagini dei carabinieri coordinate dalla procura di Monza che avevano ricostruito attimo per attimo quella serata di sangue. Il 44enne si sarebbe recato a Lentate sul Seveso per salutare la madre che non vedeva da lungo tempo e, in quella occasione, avrebbe deciso di fermarsi a cena nello spiazzo condominiale della corte dove lei vive, insieme ai vicini di casa.

Durante la serata uno dei vicini, il 60enne, poi rimasto ferito, forse a causa del troppo vino bevuto, aveva cominciato ad alzare i toni della conversazione pronunciando anche diverse bestemmie davanti a tutti i commensali, compreso il 44enne che, essendo credente, gli aveva chiesto più volte di smettere. E così era iniziata una discussione fino a che erano spuntati due coltelli di grosse dimensioni. Qualcuno avrebbe diviso e bloccato i due ma il 44enne poi sarebbe riuscito a raggiungere comunque il rivale e a ferirlo con due coltellate.

La lunga lista di precedenti e il carcere

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri lo scorso 25 luglio a Merate in esecuzione del provvedimento per la carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Como lo scorso 12 giugno e attualmente si trova in carcere poiché deve scontare oltre 10 anni di reclusione per un cumulo di pene relativo a condanne per svariati reati commessi a Carate Brianza, Giussano, Carugo e Cabiate tra il 2009 e il 2017 tra cui il mancato rispetto degli obblighi della sorveglianza speciale, il possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, la falsità materiale commessa da un privato, il porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere, il possesso ingiustificato chiavi o grimaldelli, truffe e frodi informatiche, ricettazione, rapina e lesioni personali.

Il 29 agosto 2017 a Carugo il 44enne, durante una lite, esplose due colpi d’arma da fuoco nei confronti di un cittadino marocchino, all’epoca dei fatti 25enne.