Accoltellato e preso a martellate in faccia, due fermi

Il raid in casa. Il pestaggio brutale, quasi letale. Poi la fuga, lasciando però dietro di loro una serie di indizi. Due uomini - un 40enne marocchino, irregolare e con precedenti, e un 23enne suo connazionale, anche lui irregolare e con precedenti - sono stati fermati nelle scorse ore con le accuse di tentato omicidio e rapina aggravata perché sospettati di aver aggredito un 61enne, poi ricoverato al San Gerardo, nella sua casa di viale Fulvio Testi a Cinisello Balsamo per rubargli soldi e telefoni.

Gli agenti della polizia di Stato erano intervenuti il 7 luglio in viale Fulvio Testi dove il personale del 118 aveva segnalato la presenza di un ferito. Secondo quanto riferito anche da MilanoToday l'uomo, trasportato in codice rosso al San Gerardo, aveva poi riferito agli agenti di essere stato aggredito e rapinato di circa 2.300 euro e di diversi cellulari da due uomini. Di cui conosceva soltanto i soprannomi. Un'aggressione violentissima, sfociata con diverse martellate al volto e alcune coltellate. Analizzando lee immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso del condominio e ascoltando alcune testimonianze i poliziotti sono però riusciti a identificare in breve tempo i due presunti autori.

Il 40enne è stato rintracciato quello stesso pomeriggio: fermato, è stato perquisito e trovato con un borsone al cui interno erano nascosti proprio un coltello e un martello. Poche ore dopo è stato preso anche il 23enne, scoperto in possesso di due cellulari risultati di proprietà della vittima. Per i due, dopo il riconoscimento fotografico effettuato dal 61enne, sono quindi stati emessi dei fermi di indiziato di delitto. Entrambi si trovano nel carcere di Monza in attesa della convalida.