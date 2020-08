Pomeriggio di sangue a Cinisello, due uomini accoltellati vicino a un bar: si indaga

Pomeriggio di sangue in via Dante a Cinisello Balsamo lunedì 10 agosto. Il bilancio è di due uomini feriti: uno accoltellato al collo e alla pancia, l'altro con un trauma lacero-contuso alla mano. Entrambi trasportati in ospedale ma non in pericolo di vita.

I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, sul posto per i rilievi. Tutto è accaduto intorno alle 16 nei pressi di un bar, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Il più grave è un uomo di 50 anni raggiunto da alcuni fendenti al collo e all'addome, ferite che gli hanno fatto perdere diverso sangue; il 41enne, invece, ha riportato una trauma lacero-contuso alla mano. Il primo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda, il secondo al pronto soccorso dell'ospedale di Monza. Le condizioni dei feriti non destano particolari preoccupazioni. Sul posto è intervenuta anche la scientifica che sta eseguendo i rilievi del caso.