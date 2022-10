7 persone accoltellate al centro commerciale: tra i feriti anche il calciatore del Monza

Follia al centro commerciale di Assago: 7 persone accoltellate, tra cui anche il calciatore del Monza Pablo Marì.

Sangue giovedì pomeriggio nel centro commerciale Milanofiori di Assago. Stando alle prime informazioni finora apprese, un uomo - di origine italiana - avrebbe accoltellato 7 persone che si trovavano nella struttura, nei pressi del Carrefour. L'aggressore sarebbe poi stato fermato dai militari.

Presenti sul posto gli equipaggi di 7 ambulanze, due auto mediche e un elicottero del 118. . Le condizioni di tre dei feriti sono gravissime, tra loro anche il difensore del Monza - in prestito dall'Arsenal - Pablo Marì, che è stato portato in codice rosso al Niguarda ma dalla società fanno sapere che è cosciente e le ferite non hanno colpito organi vitali. Un 40enne è invece in codice rosso al Policlinico, un 80enne - anche lui gravissimo - al Fatebenefratelli. Un dipendente del Carrefour, la cui identità non è ancora nota, è invece morto durante il trasporto in ospedale. Una 72enne si trova al pronto soccorso del San Gerardo, mentre un'altra persona si è presentata autonomamente in ospedale.

Per il difensore argentino Pablo Marì sono giunti prontamente anche gli auguri di Adriano Galliani che sulla pagina Facebook dell'AC Monza scrive: "Caro Pablo, siamo tutti qui vicino a te e alla tua famiglia. Ti vogliamo bene, continua a lottare come sai fare. Sei un guerriero e guarirai presto".

Ancora sconosciuti i motivi del gesto: non è chiaro se si sia trattato di una lite o di un blitz improvviso. È al momento escluso dalle forze dell'ordine un gesto di natura terroristica.

La persona fermata ha 46 anni e, da quanto è trapelato, ha sofferto in passato di disturbi psichici e di depressione. La dinamica è ancora al vaglio: l'uomo avrebbe preso un coltello dagli scaffali e avrebbe iniziato a colpire la gente scelta a caso.

Carrefour: "Attivato supporto psicologico"

"In merito ai fatti verificatisi nell'Ipermercato di Assago nella serata del 27 ottobre, Carrefour Italia esprime la massima vicinanza ai dipendenti e ai clienti coinvolti nell'aggressione e alle loro famiglie. L'azienda conferma che si è subito attivata per allertare i soccorsi e le forze dell'ordine e per fermare l'aggressore, che è stato preso in custodia, e per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di soccorso. Rappresentanti dei vertici aziendali si sono immediatamente recati sul posto e sono in stretto contatto con le vittime e le loro famiglie. Carrefour Italia ha inoltre subito attivato un servizio di supporto psicologico per tutti i collaboratori coinvolti direttamente o indirettamente nell'accaduto".

Notizia in aggiornamento