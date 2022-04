Achille Lauro e Annalisa e il concerto sul terrazzo dell'ospedale

Microfono, casse e due voci incredibili a cui hanno fatto eco quelle dei ragazzi. Achille Lauro è tornato al Centro Maria Letizia Verga di Monza e insieme a lui, nel weekend, a regalare momenti unici ai piccoli degenti del centro di ricerca e cura di oncologia pediatrica c'era anche Annalisa.

Il terrazzo del centro dell'ospedale San Gerardo si è trasformato in un palco e protagonista del pomeriggio è stata la musica insieme alle risate. Momenti di allegria e spensieratezza che i due artisti hanno regalato ai piccoli degenti. E un pomeriggio di sole si è trasformato in una giornata indimenticabile.

"Achille Lauro e Annalisa ci hanno fatto cantare e ballare. Un applauso a tutti, ma uno speciale va ai nostri ragazzi e alla nostra infermiera Laura che sono stati cantanti coraggiosi e bravissimi e al nostro musicoterapeuta che li ha accompagnati ad ogni nota con il suo violino" hanno commentato dal Comitato Maria Letizia Verga. "Grazie per aver trasformato il terrazzo del nostro Ospedale nel palco di XFactorItalia: siete stati meravigliosi. In bocca al lupo per il vostro straordinario lavoro. Siamo sicuri che la musica ci farà incontrare di nuovo".

Achille Lauro era già stato a far visita ai piccoli degenti monzesi a dicembre. Un regalo speciale che i bambini e i ragazzi hanno trovato sotto l'albero insieme a momenti di spensieratezza e gioia.