Acqua gratuita nelle casette dell'acqua Brianzacque a Monza e Brianza

L'acqua delle casette Brianzacque continua a essere erogata gratuitamente. Prosegue infatti durante questa seconda ondata di pandemia e di emergenza sanitaria il servizio gratuito di erogazione di acqua delle casette. Per poter spillare l’acqua dai chioschi è tuttavia indispensabile essere muniti dell’apposita tessera e osservare in modo scrupoloso le regole igienico sanitarie e quelle relative al distanziamento sociale.

“Il riacutizzarsi della pandemia, in particolare nella nostra Brianza, ci ha indotti a prolungare quella che a tutti gli effetti riteniamo una facilitazione verso i cittadini, in quanto permette di risparmiare, di rifornirsi di acqua evitando luoghi al chiuso e di fare del bene all’ambiente, bisognoso di cure” ha commentato il Presidente e Ad, Enrico Boerci.

Attualmente, il parco casette di BrianzAcque si compone di 73 unità, ponendosi nel panorama nazionale, come uno tra i più folti. Ciò nonostante, l’azienda per il 2021 si è data l’obiettivo di installare nuovi chioschi portandoli così a toccare i 100. Un numero che, oltre a consentire di averne almeno uno in tutti i 56 comuni del territorio gestito, permetterebbe di implementarne la presenza in quei pochi centri popolosi dove il rapporto tra abitanti e chioschi risulta ancora troppo basso.

I chioschi distribuiscono acqua a Km.0 nelle versioni liscia e gasata, fredda e a temperatura ambiente. Di fatto si tratta della stessa prelevata dall’acquedotto, ma ulteriormente affinata, rispetto a quella che esce dal rubinetto. Tra la popolazione il servizio è apprezzato e largamente utilizzato. Le ultime due casette, in ordine di tempo, sono state inaugurate alcuni giorni fa a Carate Brianza.