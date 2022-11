Acinque ha scelto il nuovo ad

Sarà Stefano Cetti storico direttore generale della Metropolitana Milanese, il nuovo amministratore delegato di Acinque, già Acsm-Agam. L’uscita dell’attuale ad, Paolo Soldani, era già stata annunciata a inizio ottobre dalla multiutility di riferimento dei territori di Como, Lecco, Monza, Sondrio e Varese, che vede A2a azionista di riferimento con oltre il 41%. Soldani, che resterà in carica in Acinque fino a fine novembre, si occuperà in A2a di progetti legati al biogas.

La comunicazione

"A seguito delle dimissioni di Paolo Soldani presentate il 6 ottobre scorso con decorrenza 30 novembre, il consiglio di amministrazione, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, ha nominato per cooptazione Stefano Cetti, conferendogli

contestualmente l’incarico di amministratore delegato"il comunicato di Acinque.

Il profilo

Cetti è stato amministratore unico di Aem elettricità e gas. Laureato in economia aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, ha conseguito un master in business administration e gestione aziendale alla Sloan School Mit di Boston. In Aem Milano dal 1987, è stato direttore reti e amministratore unico di Aem Elettricità, amministratore unico di Aem Gas e ad di Metroweb. Successivamente è stato direttore della divisione energy & utility in Ibm Italia e nel 2006 è entrato come senior advisor energy & utilities per Kpmg Advisory. Dal 2004 al 2008 ha ricoperto il ruolo di presidente di Aidi (Associazione italiana di illuminazione), che riunisce tutti gli operatori del comparto dell’illuminazione. Direttore generale di Mm dal 2010, società di ingegneria player in Italia nella progettazione di sistemi di trasporto e riqualificazione ambientale, nonché gestore del servizio idrico integrato di Milano e gestore delle case popolari del Comune di Milano. Dal 2013 al 2015 Cetti è stato membro del consiglio di amministrazione di Ape (Acqua publica europea) associazione internazionale degli operatori pubblici del servizio idrico integrato.