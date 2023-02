Il comune che dice addio ai parcheggi selvaggi: "Grazie polizia locale"

"Finalmente siamo tornati a vivere. Finalmente dopo mesi di segnalazioni e di denunce non solo sono state posizionate le transenne, ma soprattutto sono state 'legate' con il nastro bianco e rosso rendendo impossibile il parcheggio selvaggio. Un grazie alle polizia locale che proprio nei giorni scorsi ha accolto il nostro appello e posto fine al nostro disagio".

A parlare è un besanese che vive in via Viarana, la centralissima strada nel cuore del borgo appena ristrutturato. Da mesi, ormai, i residenti lamentavano la sosta selvaggia lungo la via. Auto parcheggiate, soprattutto la sera e il fine settimana, malgrado la presenza delle transenne. "Transenne che venivano puntualmente spostate e alcune volte messe pericolosamente al centro della carreggiata, anche in piena notte", aggiunge il residente.

I problemi erano iniziati ad ottobre quando, al termine dei lavori di ristrutturazione del borgo, l'amministrazione aveva tolto le aree di sosta lungo la via realizzando pochi parcheggi a disco orario a servizio degli clienti dei negozi e degli utenti della biblioteca. Residenti e clienti che avrebbero dovuto rimanere nei locali per oltre mezz'ora potevano parcheggiare nell'area di sosta dell'ospedale distante poche centinaia di metri. Ma, come più volte segnalato da alcuni residenti che si sono rivolti alla nostra redazione, c'è chi non rispettava la novità e spostava le transenne posteggiando malgrado il divieto.

Adesso arriva il lieto fine. "Un grazie agli agenti della polizia locale - conclude il residente -. Finalmente lungo la via Viarana nessuno potrà parcheggiare. Nell'attesa dell'arrivo dei dissuasori che impediranno la sosta, sono state messe le transenne con il nastro bianco rosso".