Incidente durante l'atterraggio al campo volo: pilota gravissimo

Incidente per un ultraleggero durante l'atterraggio al campo volo di Cassano d'Adda, comune milanese alle porte della provincia di Monza e Brianza. Un uomo di 62 anni, il pilota del velivolo e l'unica persona a bordo, è stato soccorso e trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

E' successo nel pomeriggio di venerdì 1° settembre intorno alle sei e venti di pomeriggio nei pressi del Campo Volo Baialupo. Ad essere coinvolto è stato un velivolo leggero, il cui pilota avrebbe perso il controllo in fase di atterraggio, forse a causa di un cedimento del carrello.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso, insieme ai vigili del fuoco di Dalmine e Treviglio che hanno lavorato per estrarre l'uomo dalla cabina dove era rimasto incastrato e privo di conoscenza. E' stato poi trasportato in elicottero all'ospedale Niguarda in codice rosso.