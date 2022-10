Alice ha trovato una casa: affidata la neonata abbandonata al San Gerardo

Adesso Alice ha una mamma e un papà. La piccola è stata affidata a una giovane coppia che vive in Lombardia che da qualche settimana ha aperto le porte di casa a quella piccina che poche ore dopo la sua nascita era stata abbandonata dalla sua mamma proprio davanti all'ingresso del pronto soccorso ostetrico dell'ospedale San Gerardo di Monza.

Una vicenda che aveva commosso tutta la Brianza quella della piccola chiamata poi come l'ostetrica che l'aveva trovata e soccorsa. Il fatto risale allo scorso 30 agosto: a trovarla intorno alle 5.20 un'ostetrica che in quel momento era di turno. Era uscita per prendere una boccata d'aria quando ha sentito dei gemiti. Ha scoperto che in una scatola appoggiata sul cofano di un'auto posteggiata proprio davanti al pronto soccorso ostetrico c'era una neonata. L'ostetrica ha immediatamente portato la piccina all'interno della sala parto dove la neonata ha trovato un'équipe specializzata che le ha prestato le prime cure: le ostetriche della sala parto, l'infermiera addetta alla cura dei neonati e la neonatologa di guardia. La piccolina stava bene ed è stata subito circondata dall'affetto degli specialisti della Neonatologia della Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma.

Nel frattempo è partita subito una gara di solidarietà e anche un tam tam di richieste per poter adottare la piccola. Il tribunale dei Minori di Milano ha attivato la procedura per individuare la coppia - tra quelle iscritte nell'elenco nazionale del Tribunale dei minori - più idonea ad accogliere la neonata. Un percorso portato avanti in collaborazione con i servizi sociali del comune di Monza e con il giudice onorario. Individuata la coppia è iniziato l'iter per l'adozione. Alice adesso è in affido, poi tra un anno avverrà l'adozione definitiva.