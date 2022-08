Quattro agenti aggrediti da detenuto in carcere a Monza finiscono in ospedale

Ancora una aggressione in carcere a Monza. Quattro poliziotti della Penitenziaria, tre agenti e un sottufficiale, sono rimasti vittima di una aggressione all'interno della casa circondariale di via Sanquirico nella giornata di sabato 6 agosto. A denunciare l'episodio è stata l'organizzazione sindacale Osapp.

Protagonista dell'episodio è stato un detenuto all'interno del Reparto di Osservazione Psichiatrica, lo stesso cittadino che già a luglio si era reso responsabile di un analogo episodio. Questa volta a finire in ospedale sono stati quattro uomini che hanno riportato prognosi tra i sei e gli otto giorni. Secondo quanto ricostruito il detenuto avrebbe cercato di strangolare un agente, avrebbe spinto un poliziotto per le scale, minacciando tutti di morte. In seguito a quanto accaduto ha preso posizione anche il segretario lombardo Uilpa Polizia Penitenziaria Domenico Benemia: "Abbiamo in programma una grande manifestazione per sensibilizzare sul problema. Non è possibile che un agente vada a lavorare per portare a casa lo stipendio e finisce invece in ospedale".

"L'ennesima aggressione al Sanquirico. Un detenuto con disturbi psichiatrici ha aggredito 4 agenti, e non era la prima volta. Sanquirico è Monza! Ribadisco al sindaco la necessità di convocare una commissione straordinaria con tutte le istituzioni coinvolte, subito. Certe questioni non posso essere rimandate a settembre come un qualsiasi cestino in centro non svuotato, stiamo parlando della vita di centinaia di persone tra detenuti, agenti ed operatori" ha commentato Paolo Piffer, consigliere comunale di Civicamente Monza, intervenendo sulla questione.