La lite fuori dal bar e la coltellata in pancia: la nottata di sangue in Brianza

La lite e poi la follia, in strada, fuori da un bar. Migliorano le condizioni dell'uomo di 32 anni accoltellato nella nottata di sabato 6 luglio a Bernareggio, in via Franzolino Prinetti.

Un fendente con una lama all'addome che lo ha lasciato in un lago di sangue poco dopo la mezzanotte. Il 32enne, soccorso in codice rosso e trasferito in ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano, sembra essere fuori pericolo. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'aggressione. Sul posto insieme ai mezzi di emergenza del 118 erano intervenuti i carabinieri della compagnia di Vimercate che hanno avviato gli accertamenti.

Non è escluso che la vittima conoscesse il suo aggressore che, dopo la coltellata, si sarebbe allontanato.