Droni e unità cinofila al lavoro per ritrovare la donna scomparsa a Briosco

Per adesso di Sabrina Velati ancora nessuna traccia. Le forze dell'ordine sono alla ricerca della 51enne residente a Capriano di Briosco che si è allontana dalla sua abitazione nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 ottobre. Ieri sono immediatamente scattate le ricerche, interrotte solo durante la notte.

Da questa mattina, giovedì 21 ottobre, a dar man forte ai carabinieri, alla polizia locale, e ai volontari impegnati nella ricerca anche le unità speciali dei vigili del fuoco. In via Leonardo da Vinci è stata posizionata l'Unità di comando locale dei vigili del fuoco a bordo del quale il personale specializzato in Topografia applicata al soccorso mapperà il lavoro svolto dalle squadre di ricerca.

Nelle ricerche sono impegnate anche le squadre del Nucleo cinofilo dei vigili del fuoco e quella specializzata nell'utilizzo dei droni.

A dare l'allarme della scomparsa della donna anche il sindaco Antonio Verbicaro con un post sul suo profilo Facebook.

Sabrina Velati