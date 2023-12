Come sta la donna aggredita a martellate dal marito che è morto dandosi fuoco

Lui si è cosparso di benzina e si è dato fuoco a pochi metri da casa, dall'abitazione dove conviveva con la moglie che poco prima, forse al culmine di una lite, ha aggredito a colpi di martello. Ed è morto poco dopo al centro grandi ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano. La donna invece, 79 anni, è stata soccorsa in gravissime condizioni e tarsferita in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. E da giovedì pomeriggio è ricoverata in Neirorianimazione nel nosocomio monzese in prognosi riservata. Le sue condizioni sono stabili.

Il dramma si era consumato intorno alle 14.30 del 7 dicembre a Varedo, in Brianza. All'interno di una abitazione di via Celotti il pensionato avrebbe aggredito la moglie e poi sarebbe uscito fuori di casa raggiungendo un giardinetto situato di fronte dove si sarebbe cosparso di benzina e poi si sarebbe dato fuoco. A dare l'alalrme sono stati alcuni cittadini che hanno assistito alla scena. Dopo la chiamata di emergenza sul posto si sono precipitati i carabinieri, i vigili del fuoco e i mezzi di emergenza del 118. Un'ambulanza ha trasferito a sirene spiegate l'85enne al Niagurda ma l'uomo è morto poco dopo. La donna invece resta ricoverata all'ospedale di Monza.