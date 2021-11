Sorpreso con la droga in tasca, si vergogna di tornare a casa coi carabinieri e li aggredisce

Aveva in tasca dosi di hashish e di cocaina e quando ha visto passare una pattuglia dei carabinieri, in piena notte, ha provato ad avere lo sguardo. E apparire il più indifferente possibile. Ma i militari hanno riconosciuto subito il 34enne, non ha pregiudicato residente nel comune brianzolo e hanno effettuato un controllo.

E' successo nella nottata di domenica, in via Alberto da Giussano, a Giussano appunto. Il personale dell'Arma ha visto l'uomo passare davanti alla chiesa dei Santi Filippo e Giacomo e, quasi intimorito dal passaggio dei carabinieri, il 34enne ha provato ad abbassare lo sguardo per non farsi notare. In tasca il 34enne, che ha a carico diversi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, nascondeva quattro dosi di stupefacenti, hashish e cocaina. E il controllo è proseguito a casa. Dove sono arrivati i guai ma non perchè nascondeva altra droga.

Il controllo a casa e l'aggressione ai militari