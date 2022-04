Aggredisce una donna fuori dalla chiesa per avere dei soldi: espulso

Aveva aggredito una donna fuori da una chiesa, per chiederle del denaro. Era stato fermato e arrestato e ora, dopo una pena di due anni e quattro mesi, è stato scarcerato e accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Milano Corelli. L'uomo, un cittadino nigeriano di 28 anni, ha scontato una condanna per lesioni personali, tentata rapina, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti

Nel settembre del 2020, il 28enne aveva minacciato una donna davanti ad una chiesa, aggredendola verbalmente e agitando un oggetto in ferro trovato sul posto per farsi consegnare dei soldi. La donna era riuscita a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine e l'uomo aveva minacciato e aggredito anche i militari.

All’atto della dimissione dalla casa circondariale di Monza per il nigeriano è stata disposta l’espulsione dal territorio dello Stato come soggetto socialmente pericoloso e, grazie al posto messo a disposizione dalla Direzione Centrale per l’Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il cittadino straniero è stato accompagnato presso il C.P.R. di Milano Corelli dove sarà trattenuto per il tempo necessario all’esecuzione del provvedimento espulsivo per il definitivo allontanamento dal territorio italiano.