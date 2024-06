I soccorsi

Trova multa sull'auto e va dalla polizia: aggredisce e manda in ospedale agente poi si sente male

Malore per un 64enne trasportato in ambulanza all'ospedale San Gerardo. I fatti sabato a Brugherio: nove i giorni di prognosi per l'agente della polizia locale a causa delle lesioni subite