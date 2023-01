Aggredita una donna nel cuore della notte

Aggressione stanotte a Monza. Una donna è stata trasportata in codice giallo in ospedale. L'episodio - sul quale stanno indagando gli agenti della questura di Monza - è avvenuto nel capoluogo brianzolo, in viale Stucchi.

Dalle prime informazioni fornite dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) poco dopo la 1.30 di oggi, domenica 29 gennaio, una donna di 35 anni è stata vittima di un'aggressione. Sono stati subito allertati i soccorsi. Dal 118 è stata inviata un'ambulanza e un'automedica in codice giallo. Sul posto anche gli agenti della polizia di Stato. La donna, dopo i primi soccorsi sul posto, è stata poi trasferita, sempre in codice giallo all'ospedale di Vimercate.