Aggressione al Carrefour, un minuto di terrore: il video

Tutto sarebbe accaduto in un minuto, 60 secondi di terrore puro. Lo ha spiegato in conferenza stampa Iacopo Mannucci Benincasa, comandante provinciale dei carabinieri di Milano. Le vittime potevano essere di più, ha specificato il procuratore di Milano, Marcello Viola. Un morto e 5 feriti è il tragico bilancio di un minuto di pura follia. Il Tg1 venerdì sera ha mostrato le immagini a circuito chiuso dell'aggressione di Assago, al Carrefour di Milanofiori. Andrea Tombolini, 46 anni, si aggirava tra gli scaffali e proprio da uno di questi ha preso un coltello ferendo 5 persone e uccidendone una. Ferito anche il calciatore del Monza Pablo Marì, ora ricoverato in ospedale. È sempre un calciatore, Massimo Tarantino, ex dell'Inter e del Como, ad aver fermato con grande coraggio l'accoltellatore. Lo ha affrontato e disarmato nell'attesa che giungessero i carabinieri.