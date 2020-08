Giallo in Brianza, anziana in fin di vita dopo un'aggressione: indagano i carabinieri

Non è ancora chiaro quello che le è successo. L'unica cosa certa è che lei, anziana di 86 anni, sta lottando tra la vita e la morte in un letto dell'ospedale di Vimercate e presenta lesioni compatibili con quelle di un'aggressione. E sul caso stanno indagando gli investigatori della stazione di Brugherio su disposizione della Procura di Monza.

Tutto è iniziato nella giornata di martedì 4 agosto quando la donna è stata ricoverata in ospedale. I medici hanno capito che qualcosa non andava e hanno svolto approfondimenti clinici al termine dei quali hanno evidenziato delle lesioni compatibile con una aggressione. I carabinieri che stanno indagando sul caso tengono il massimo riserbo sulla questione e per il momento non è ancora chiaro chi potrebbe averla aggredita e in quale frangente.