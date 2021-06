Aggressione a bottigliate e pugni in strada a Monza, 21enne in ospedale

L'intervento dei soccorsi in via Timavo poco prima di mezzanotte martedì sera. Sul posto 118 e carabinieri

Ancora una aggressione in strada a Monza a bottigliate. E' successo nella tarda serata di martedì in via Timavo, a poca distanza dalla ciclabile del Villoresi. L'allarme è scattato qualche minuto prima di mezzanotte e sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica inizialmente allertate in codice giallo insieme ai carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Monza.

A essere soccorso è stato un ragazzo di ventuno anni, cittadino straniero, che avrebbe riportato diverse ferite in seguito a una aggressione a bottigliate, calci e pugni. Il giovane è stato medicato e trasferito in codice verde, in condizioni non apparentemente gravi, all'ospedale San Gerardo di Monza.

Secondo quanto al momento ricostruito l'aggressione sarebbe avvenuta in seguito a una lite in strada che avrebbe coinvolto il 21enne e un altro gruppo di persone. Gli aggressori al momento dell'intervento delle forze dell'ordine non erano presenti e si sarebbero dati alla fuga subito dopo l'episodio. Indagini in corso.