Il bambino prende la nota e il papà va a scuola e aggredisce l'insegnante

Sarebbe entrato a scuola e avrebbe aggredito l’insegnante del figlio. Il fatto, riportato da Il Giorno, sarebbe accaduto in una scuola elementare di Monza nel pomeriggio di venerdì 17 maggio. Secondo quanto riportato dal quotidiano l’insegnante avrebbe dato una nota al bambino perché disturbava la lezione e quando il padre lo ha saputo avrebbe chiesto un immediato colloquio con il docente che però gli sarebbe stato negato. Il regolamento prevede, in caso di richiesta urgente di un colloquio, l'invio di un'email alla direzione scolastica. Una prassi che, però, il genitore non avrebbe seguito ed entrato a scuola avrebbe aggredito l’insegnante.

Il fatto è stato raccontato anche su un gruppo social di Monza. “È inaccettabile che un insegnante debba subire violenze fisiche per il semplice fatto di svolgere il proprio lavoro - si legge nel post -. Questo atto di aggressione non solo è un vile attacco contro un educatore che dedica la sua vita alla formazione dei nostri figli, ma rappresenta anche una grave mancanza di rispetto verso tutta la comunità scolastica. È inammissibile che un genitore risponda con violenza a un richiamo disciplinare, un normale strumento educativo usato per il bene del bambino. Gli insegnanti devono essere protetti e rispettati, non minacciati o aggrediti. La violenza non può e non deve mai essere giustificata.A tutti gli insegnanti, voglio dire grazie. Grazie per la vostra pazienza, per la vostra passione e per il vostro coraggio. Continuiamo a sostenerla e a rispettarla, perché il futuro dei nostri figli è nelle vostre mani. Non siete soli”.