Uomo aggredito con un machete in strada da uno sconosciuto

Fendenti con un machete o con una roncola contro un 31enne. La brutale aggressione si è consumata nella notte tra sabato e domenica, attorno alle 2.30, a Paderno Dugnano, comune milanese alle porte della Brianza. Uno sconosciuto si sarebbe avvicinato a lui e senza troppi giri di parole lo avrebbe colpito in testa con la lunga lama.

Il ferito, un romeno classe '92, è stato portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano. L’agguato, sul quale indagano i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, è avvenuto in via Tripoli, dove sono intervenuti i medici e gli infermieri dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), in codice giallo (di media gravità).

Il 31enne ha riportato un’importante ferita d’arma da taglio sul capo. A riferire l’accaduto è lo stesso ferito, che era in compagnia di un amico. I due, riferiscono gli investigatori, erano evidentemente ubriachi. Anche per questo la loro versione è ora al vaglio dei militari. L’aggressore, dopo aver colpito il romeno senza motivo, avrebbe fatto perdere le sue tracce velocemente.