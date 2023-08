"Miele stavo finendo nella bocca del pitbull, solo i nostri riflessi pronti lo hanno salvato"

"Mia moglie è ancora sotto choc, e anche il nostro piccolo Miele. Solo i nostri riflessi pronti hanno evitato il peggio, lasciandoci ancora la paura per quello che sarebbe potuto accadere".

A raccontare la tragedia sfiorata è Roberto Manzato, che vive a Villasanta, che nel pomeriggio di sabato 5 agosto ha rischiato di perdere il suo Miele, un dolcissimo chihuahua . Roberto, con la moglie Laura e il cagnolino, si è regalato un fine settimana a Margno, un piccolo comune in provincia di Lecco. Una passeggiata per i sentieri della zona e poi una sosta in un bar della valle.

"Ci siamo seduti al tavolino - racconta -. Con me, come sempre, il nostro piccolo Miele. Dopo un po' è arrivata una coppia con al guinzaglio un pitbull. Si sono seduti non lontano da noi. Io e mia moglie abbiamo tenuto d'occhio il cane che con il guinzaglio in bocca, continuava a fissare il nostro Miele". Poi, questione di un attimo, il cane è riuscito a raggiungere il tavolo dei due brianzoli. "Abbiamo avuto la prontezza di evitare il peggio - prosegue -. Miele era per terra, sotto al tavolino. Laura è riuscita a salvarlo proteggendolo con le sue gambe e io con la mano. Per fortuna non è successo nulla. Miele sta bene, e anche io e Laura non abbiamo riportato ferite, ma ci siamo visti in nostro cagnolino nella bocca dell'altro".

Roberto Manzato invita i proprietari ad avere maggiore attenzione quando passeggiano o sono nei luoghi pubblici con il proprio cane, sia di piccola taglia sia di taglia grande. "A noi e al nostro Miele è andata bene, ma se non avessimo avuto i riflessi pronti sarebbe potuta finire peggio. State attenti al vostro cane, ma soprattutto prestate attenzione anche alla scelta del guinzaglio. Non è ammissibile vedere in giro per le città cani di grossa taglia tenuti con guinzagli che usiamo noi per il nostro chihuahua"