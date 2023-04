Donna aggredita nel sottopasso della stazione: arrestato un uomo

Solo grazie all'arrivo di alcuni passanti è riuscita a divincolarsi e a scappare da quell'uomo che l'aveva aggredita perché si era rifiutata di dargli alcune monetine.

Il fatto è accaduto nei giorni scorsi nel sottopasso della stazione di Arcore. Lì si sarebbe consumato il tentativo di rapina e la presunta aggressione da parte di un uomo di 32 anni originario della Nigeria poi arrestato dai carabinieri in flagranza di reato. Secondo quanto riferiscono i militari l'uomo, dopo che la donna gli avrebbe negato di consegnargli alcune monetine, l'avrebbe afferrata con forza ai polsi e spinta contro il muro impedendole di divincolarsi. Poi grazie all'arrivo di alcuni passanti, il 32enne avrebbe allentato la presa e la donna è poi riuscita a fuggire e a raggiungere un'amica che ha allertato il 112.

Sul posto sono giunti subito i carabinieri della Compagnia di Monza. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima sono riusciti a rintracciare l'uomo che stava ancora passeggiando per la stazione. Lo hanno bloccato e controllato. Il 32enne è risultato irregolare sul territorio ed è stato arrestato in flagranza. Nel corso del rito per direttissima, il giudice - su richiesta della Procura di Monza - ha convalidato l'arresto ed applicato all'uomo (da ritenersi non colpevole fino a sentenza irrevocabile) la misura cautelare del divieto di dimora in Lombardia.