Soccorso in strada a Monza con una ferita all'occhio, 29enne in ospedale

In via Gramsci mercoledì sera sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme ai carabinieri della compagnia di Monza. L'uomo, che aveva assunto alcol, ha riferito di non ricordare nulla

Una ferita all'occhio, una presunta aggressione e il trasporto in ambulanza in ospedale in codice giallo. Mercoledì sera, intorno alle 21, i soccorsi del 118 sono intervenuti in via Gramsci, a Monza, dove un uomo risultava ferito. Insieme ad ambulanza e automedica preallertate in codice rosso e inviate dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Monza.

Il ferito è stato soccorso e trovato in stato di alterazione psicofisica legata all'abuso di alcol. L'uomo - 29 anni - forse proprio per la mancanza di lucidità - non è stato in grado di fornire ai militari nessuna informazione relativa alla dinamica e alla presunta aggressione. Il 29enne è stato così accompagnato in codice giallo in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza.