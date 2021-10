Cade a terra per un malore dopo aggressione, 30enne finisce in ospedale

Un ragazzo di trent'anni è finito in ospedale, trasportato in codice rosso, in seguito a una caduta a terra per un malore dopo un episodio violento, pare una aggressione. I soccorsi sono intervenuti in via Botticelli, a Lissone, alle 14 di giovedì 14 ottobre.

La dinamica dell'accaduto non è ancora stata ricostruita e non è al momento nota: in seguito a una aggressione pare che il 30enne abbia accusato un malore rientrando all'interno del centro sociale e sia caduto a terra, provocandosi un trauma cranico.

E' stato soccorso da una ambulanza e trasferito in ospedale al San Gerardo di Monza in codice rosso. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Desio che stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire l'accaduto.