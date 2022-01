Cerca di aggredire un poliziotto con un taglierino durante un controllo e lo ferisce

Un poliziotto ferito e un uomo in fuga. Aggressione nel pomeriggio di martedì 25 gennaio a Monza a pochi passi dal centro. Erano da poco passate le 15 quando in via Turati, nei pressi della stazione, un cittadino durante un controllo di polizia, nel tentativo di divincolarsi - secondo quanto reso noto dagli uffici di via Montevecchia - ha aggredito un agente.

L'uomo ha impugnato un taglierino e si è scagliato contro il poliziotto che è stato lievemente ferito in viso (non con l'arma bianca), ad uno zigomo. Nel tentativo di aggressione si sarebbe ferito anche lo stesso aggressore che è inciampato procurandosi una escoriazione al capo e poi è poi fuggito via. Dalla questura di Monza fanno sapere che sono in corso le ricerche per rintracciare e individuare il responsabile. Non sono al momento trapelate ulteriori informazioni.

Articolo aggiornato alle 18.36 del 25 gennaio 2022