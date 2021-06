Aggredito (e derubato) in strada nel cuore della notte da quattro persone: 22enne ferito

Nella nottata del 28 giugno in via Garibaldi sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme ai militari della compagnia di Desio. A riferire l'aggressione è stata la vittima, l'unica presente al momento dell'intervento. Ma sull'episodio sono in corso accertamenti

Un ragazzo di ventidue anni è stato soccorso da un'ambulanza e trasferito al Pronto Soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza in seguito a una aggressione avvenuta nella notte a Desio. Ancora pochi gli elementi emersi e sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia cittadina che intorno alle due e mezza della nottata tra domenica 27 e lunedì 28 giugno sono intervenuti in via Garibaldi insieme al personale del 118.

I soccorsi

In seguito a una chiamata di emergenza l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. Al momento dell'intervento dei soccorsi da parte del personale sanitario e delle forze dell'ordine in via Garibaldi c'era solo la vittima, un ragazzo poco più che ventenne. Il giovane avrebbe riferito di essere stato aggredito e colpito da un gruppo di persone al momento rimaste ignote e non identificate: si tratterebbe di quattro o cinque in totale che poi si sarebbero allontanate.

Oltre all'aggressione il 22enne sarebbe anche stato rapinato di una somma di denaro che aveva al seguito. Il giovane è stato medicato e accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Indagini in corso.