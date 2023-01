Serata di aggressioni: due uomini finiscono in ospedale

Ancora violenza in Brianza. Ieri sera, lunedì 30 gennaio, due persone sono state aggredite fortunatamente senza riportare gravi ferite.

Il primo episodio è accaduto intorno alle 22.45 a Vimercate in largo Europa. Da quanto riferisce l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) la persona aggredita era un ragazzo di 26 anni. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto l'ambulanza inviata in codice giallo. Le condizioni del giovane sono apparse meno gravi rispetto a quando inizialmente ipotizzato e il 26enne è stato trasferito all'ospedale di Vimercate per gli accertamenti del caso. A ricostruire la dinamica dell'accaduto i carabinieri intervenuti sul posto.

Poco dopo le 23 a Monza, in corso Milano, è stato aggredito un uomo di 45 anni. Sempre secondo quanto riferisce Areu sono stati inviati i soccorsi in codice giallo. Sul posto sono giunti anche gli agenti della questura monzese. Il 45enne è stato poi trasferito in codice verde all'ospedale di Sesto San Giovanni per gli accertamenti del caso.