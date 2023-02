Notte di violenza: 25enne in ospedale dopo un'aggressione

Notte di violenza e di aggressioni in Brianza. Alle 2 di oggi, domenica 26 febbraio, a Monza in via Masaccio c’è stato un evento violento. Un ragazzo di 25 anni è stato ferito con un’arma bianca. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate un’ambulanza e un'automedica in codice rosso. Sul posto anche gli agenti della questura di Monza. La vittima, dopo i primi soccorsi sul posto, è stata poi trasferita in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

Poco dopo alle 2.30 a Muggiò ancora un’aggressione. Questa volta vittima una donna di 43 anni. L’episodio è avvenuto in via Milano. Dal 118 sono partiti i soccorsi in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Desio. Fortunatamente le condizioni della donna sono apparse meno gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato e la vittima è stata trasferita in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza.

Sugli episodi indagano le forze dell’ordine.