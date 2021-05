Falso intermediatore finanziario finisce in manette: truffe tra Brianza e Calabria

Si presentava alle vittime in giacca e cravatta, come un insospettabile intermediatore finanziario. Cercava di conquistarsi la loro fiducia e poi, ottenutala, li convinceva ad eseguire pagamenti in suo favore per accedere ai finanziamenti o per sanare posizioni debitorie con l’Agenzia delle Entrate.

Oggi il truffatore è finito in manette. Nella mattinata di lunedì 17 maggio la Squadra Mobile della Questura di Monza ha arrestato un uomo di 43 anni, residente nel Comune di Agrate Brianza. Il truffatore deve scontare una pena di 4 anni ed 11 mesi di reclusione. Gli vengono imputate una serie di truffe commesse nelle province di Monza Brianza, Cosenza, Reggio Calabria e Potenza.

Il modus operandi è sempre lo stesso: conquistarsi la fiducia delle vittime e poi farsi fare pagamenti a suo favore.