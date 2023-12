I lavoratori della grande azienda brianzola che finito il turno trovano le auto scassinate

Brutta sorpresa per 3 lavoratori della Stmicroelectronics. Il 12 dicembre, nel parcheggio del turno notturno della grande azienda con sede ad Agrate Brianza, all’uscita del lavoro 3 dipendenti hanno trovato le loro auto scassinate. Come riferiscono dal sindacato sul posto sono subito intervenuti i carabinieri ai quali è stata fornita la registrazione delle telecamere.

I rappresentanti dei lavoratori nel frattempo sono intervenuti per chiedere all’azienda maggiori controlli. “Come Rsu Uilm e Usb abbiamo chiesto immediatamente un incontro con la direzione aziendale e il responsabile della security - fanno sapere i rappresentanti dei lavoratori - per discutere di quanto è successo e di come l’azienda intenda porre rimedio all’accaduto”. Un incontro che, ad oggi, non è ancora avvenuto. “Secondo noi questo espisodio è molto grave - aggiungono -. Un furto e una manomissione avvenuti proprio nel parcheggio dell’azienda e vicino alla portineria. Questa è una mancanza di rispetto nei confronti dei lavoratori”.