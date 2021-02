Sacerdoti risultati positivi al covid: chiuse tre chiese in Brianza

Chiuse per covid le chiese di Omate, Agrate e Caponago. L’annuncio è apparso martedì mattina sulla pagina Facebook della Pastorale giovanile Casa di Betania. La decisione presa dopo che i tre sacerdoti delle parrocchie sono risultati positivi al coronavirus. Mercoledì i volontari della Protezione civile saranno impegnati nella sanificazione dei tre luoghi di culto.

Nel frattempo sono state sospese le celebrazioni delle messe nei giorni feriali, nelle parrocchie di Omate e Caponago anche nei giorni prefestivi e festivi. Nella chiesa di Agrate confermata la celebrazione della liturgia in presenza per la messa prefestiva delle 17 e per quella festiva delle 10. I fedeli potranno seguire la messa delle 10 della domenica sul canale Youtube della Comunità pastorale Casa di Betania.

Annullate – fino a data da destinarsi – anche le celebrazioni e gli appuntamenti di preghiera già fissati per questo periodo di Quaresima; i fedeli sono stati invitati a continuare la preghiera quotidiana e ad avere un pensiero speciale per i tre sacerdoti risultati positivi e per tutti i malati di covid.

Agrate già nei giorni scorsi aveva visto un aumento di casi di covid con la messa in quarantena di cinque classi della scuola primaria. Il sindaco Simone Sironi dal suo profilo social aveva invitato tutti i cittadini alla massima prudenza, e al rispetto della quarantena fino al 4 marzo per gli alunni delle classi coinvolte ricordando che non possono uscire di casa.