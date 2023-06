La donna che dopo 11 anni viene rintracciata per scontare 5 mesi agli arresti domiciliari

Il reato risale al 2012 e lei – una 31enne sudamericana – in questi giorni è stata rintracciata dai carabinieri per scontare i 5 mesi per evasione dagli arresti domiciliari durante la sua condanna (sempre ai domiciliari) per rapina aggravata.

Ad arrestarla i carabinieri della stazione di Agrate Brianza. I fatti risalgono all’aprile del 2012 quando la donna, insieme ad altre due connazionali, si trovava a Milano in corso Lodi e lì era stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano per rapina aggravata (per cui successivamente è stata condannata a 2 anni di reclusione) per essersi fatte consegnare i telefonini da due vittime.

Il giudice del Tribunale di Milano aveva confermato l’arresto e disposto che la giovane venisse sottoposta in regime di misura cautelare agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Lissone. Ma ad agosto del 2012, durante un consueto controllo, i militari brianzoli non trovandola in casa e lei essendosi allontanata senza giustificato motivo, la deferivano in stato di libertà al Procura della Repubblica di Monza per evasione.

L’autorità giudiziaria brianzola aveva subito emesso la misura di aggravamento sostituendo la misura cautelare agli arresti domiciliari con quella in carcere, dove veniva reclusa nei mesi successivi. Espiata la misura cautelare e rimessa in libertà in attesa di giudizio la donna si trasferiva ad Agrate Brianza dove, a seguito della condanna per evasione, i carabinieri le hanno notificato il nuovo provvedimento e l'hanno dichiarata in arresto. Sconterà il residuo della pena ai domiciliari.