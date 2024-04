Furti nel parcheggio dell'azienda: i ladri spaccano il vetro e rubano i volanti

Dopo una notte di lavoro vanno a prendere l'auto posteggiata nel parcheggio dell'azienda e trovano l'amara sorpresa: finestrino rotto e macchina senza volante. Il fatto è accaduto alcuni giorni ad Agrate Brianza, nel parcheggio della StMicroelectronics. A raccontarlo alla redazione di MonzaToday è Michele Solimando, rappresentante della Rsu della StMicroelectronics e dirigente Usb Lombardia.

"I due colleghi hanno subito chiamato i carabinieri e hanno denunciato il fatto. Purtroppo non è la prima volta che questi episodi succedono. Episodi simili, ma senza il furto di parti dell'auto, erano già accaduti a dicembre, sempre durante il turno di notte. "Questa situazione non può continuare - prosegue Solimando -. Non si può andare al lavoro con l'ansia di uscire e di ritrovarsi l'auto danneggiata. Abbiamo richiesto più volte un incontro alla direzione aziendale e al responsabile della sicurezza per discutere di questa problematica, senza purtroppo avere alcuna risposta".

I rappresentanti dei lavoratori nel frattempo chiedono di implementare il servizio di sicurezza soprattutto durante il turno di notte e chiedono all'azienda che si prenda carico dei danni che i lavoratori hanno subito nel parcheggio aziendale durante il turno di lavoro. Usb e Uilm nel frattempo si sono attivati con una raccolta firme con le richieste, che verrà poi consegnata ai vertici dell'azienda.