Va a fuoco il tetto della villa: maxi intervento dei pompieri

Un maxi intervento congiunto quello che nella notte tra il 12 e il 13 gennaio ha visto impegnati i pompieri in Brianza per un grosso incendio scoppiato in una villa.

Intorno alle 3 le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza sono infatti intervenute nel comune di Agrate Brianza, in via Cesare Battisti, per un incendio che ha interessato il tetto di un'abitazione di due piani. Sul posto sono giunte l'autopompa e l'autobotte dal distaccamento di Vimercate, l'autopompa e l'autoscala dalla sede centrale di Monza e il carro soccorso dal distaccamento di Desio.

L'intervento è stato molto complesso e lo spegnimento delle fiamme a richiesto complessivamente circa 4 ore.

Sul luogo dell'incendio è stato richiesto in via precauzionale anche l'ausilio dei sanitari del 118, che sono giunti con un ambulanza. Seppure, fortunatamente, tutti gli inquilini della villetta sono rimasti illesi.