Cade dalla finestra e precipita per cinque metri, grave 57enne

Soccorsi in codice rosso nella serata di venerdì 11 giugno ad Aicurzio, in Brianza, per un uomo di 57 anni. La chiamata di emergenza è giunta alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza poco prima delle 21.30 in seguito a una caduta da circa cinque metri di altezza.

I soccorsi

Sul posto, in via Roma, si sono precipitate due ambulanze e l'elisoccorso che si è levato in volo dall'ospedale in codice rosso insieme ai carabinieri della compagnia di Vimercate. Secondo quanto ricostruito la caduta sarebbe riconducibile a un incidente domestico. Il 57enne, che sembra fosse seduto sul limitare della soglia della finestra, sarebbe precipitato per circa cinque metri di altezza, cadendo.

Al momento dell'intervento del personale sanitario il 57enne risulta fosse cosciente. L'uomo, che presentava anche segni di ebbrezza alcolica, è stato trasferito a sirene spiegate all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso con un trauma alla testa, al bacino, alla schiena e alla spalla riconducibili proprio all'altezza importante della caduta che sembrerebbe essere stata accidentale.