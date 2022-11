Un'aiuola in memoria di Matteo, ucciso a 16 anni a Monza

Monza ricorda Matteo Trenti, morto a 16 anni in bici in un incidente sulle strade della città. In memoria del ragazzino travolto e ucciso in via Visconti nel 2015 arriva una aiuola.

Fiori bianchi vicino alla ghost bike per commemorare il giovane scomparso tragicamente sei anni fa. La realizzazione dell’area verde rientra in uno dei due patti di collaborazione siglati nelle scorse settimane, presso la sede del Palazzo Comunale, alla presenza del Sindaco Paolo Pilotto e dell’Assessore alla Partecipazione Andreina Fumagalli.

Oltre all’orto condiviso di via Luca Della Robbia è stato firmato anche il documento che impegna cittadini e comune per la realizzazione dell’aiuola per Matteo. Sarà all’angolo con via Cernuschi e oltre a ricordare per sempre il 16enne monzese servirà a sensibilizzare i cittadini in merito all’importanza della sicurezza stradale e dei percorsi ciclabili. Qui era già stata posizionata la bicicletta bianca in ricordo di Matteo.