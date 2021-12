"Aiutatemi a ritrovare bambee": rubata in Brianza la bicicletta fatta di bambù

I furti di biciclette sono, purtroppo, all'ordine del giorno. Ma di bici come "bambee" non ce ne sono.

"Bambee" - così l'ha ribattezzata il suo proprietario, oltre che costruttore - è una bicicletta in bambù realizzata completamente a mano. Il mezzo è stato rubato nelle ultime ore a Desio.

Disperato il proprietario che sui gruppi social di Monza e Brianza ha lanciato un appello, con tanto di foto così da essere ricontattato qualora qualcuno dovesse vedere in giro quella bicicletta che, certamente, non passa inosservata.

"La mia bici in bambù costruita a mano è scomparsa tra ieri sera e questa mattina a Desio - scrive Francesco, il costruttore sulla sua pagina Facebook -. Chiedo vivamente a chiunque la veda di informarmi: ci sono davvero molto legato e per me sarebbe importantissimo ritrovarla. Essendo costruita a mano è unica: in bambù e carbonio, ha uno stile tra la bici da corsa e gravel. Vi prego aiutatemi a ritrovarla".

Il post è stato rapidamente condiviso anche su diversi gruppi social della Brianza. La bicicletta si trovava in un luogo chiuso in un condominio di Desio, precisa la mamma di Francesco su "Sei di Monza se...".

Speriamo che anche questa volta il potere dei social faccia il miracolo e Francesco possa ritrovare quella bici che per lui ha un grandissimo valore affettivo.