Furti, rapine e spaccio: due uomini espulsi

Due nuovi rimpatri, con allontamaneto dal territorio di Monza e Brianza e del Paese. Nell’ambito delle attività di prevenzione generale e vigilanza effettuate dagli uffici della questura di Monza e della Brianza, nella mattinata di venerdì 12 agosto e in quella di sabato 6 agosto, il questore Marco Odorisio ha disposto l’esecuzione dell’espulsione dal territorio nazionale a carico di due cittadini albanesi entrambi irregolari ritenuti "socialmente pericolosi".

Uno è stato acompagnato e collocato da parte di agenti dell’Ufficio Immigrazione al Centro per i Rimpatri di Milano mentre l'altro alla frontiera aerea di Bergamo con imbarco sul volo aereo per Tirana. Uno dei due, un 41enne, arrivato in Italia da più di vent’anni, ha alle spalle diverse condanne per reati contro il patrimonio tra cui rapine e furti aggravati, reati contro la persona e per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Già espulso nel 2007, a seguito di misura di sicurezza dopo la scarcerazione, era rientrato in Italia.

Il 7 febbraio scorso era stato arrestato per un ordine di esecuzione pena per il reato di spaccio di stupefacenti e, dopo aver scontato la pena detentiva in carcere a Monza è stato dichiarato "socialmente pericoloso" dall’Ufficio di Sorveglianza di Milano, che ha disposto la misura di sicurezza dell’espulsione. I due uomini non potranno rientrare e soggiornare nel territorio degli Stati membri della Unione Europea e Stati Schengen prima di cinque anni.